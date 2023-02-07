 سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على الغربية - بوابة الشروق
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سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على الغربية

علاء شبل:
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 3:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 3:04 م
شهدت مراكز ومدن بمحافظة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واستمرار تقلبات حالة الطقس على مستوى مراكز المحافظة.

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء والمراكز بسرعة شفط مياه الأمطار حال تجمعها في الشوارع أول بأول، بالاشتراك مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.

كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ، تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالمدن أو القرى بسبب الأمطار.

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