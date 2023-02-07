عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد جلوس طفل سوري على أنقاض الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد، فجر أمس الاثنين، وأسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.



وظهر الطفل في الفيديو ممسكًا بدمية في يده، وبدت على وجهه ملامح الحزن؛ بسبب الدمار الذي شهدته المنطقة التي يقطن فيها.









وضرب زلزال بقوّة 7.8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وتدمير العديد من المباني.



وبلغ عدد ضحايا زلزال تركيا 3549 قتيلًا و22 ألفًا و168 مصابًا، وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات.



بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى سقوط 1602 قتيل و3649 مصابًا.



في حين تبقى كل هذه الأرقام غير نهائية، في ظل مواصلة البحث عن جثامين أو أحياء محتملين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال.



وتعرقل الظروف المناخية القاسية والنقص الحاد في المعدات، جهود البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا على الترتيب.