أوعز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتقديم المساعدات اللازمة لتركيا، لتخطي تبعات الزلزال الكبير الذي ضرب أراضيها فجر اليوم، بينما "أدار ظهره لسوريا".

وكتب بايدن تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "ينتابني حزن شديد للخسائر الكبيرة التي طالت أرواح آلاف السوريين والأتراك، والدمار الذي أصاب الدولتين، بسبب الزلزال الكبير الذي ضربهما، وأصدرت التعليمات اللازمة لفريقي لمراقبة الوضع عن كثب، بالتنسيق مع تركيا، وتقديم المساعدات اللازمة لتخطي هذه الأزمة".

ومن الملفت للانتباه عدم تطرق بايدن في تغريدته، إلى تقديم أية مساعدات لسوريا، رغم تعرضها أيضا لدمار كبير، وفقدانها المئات من الأرواح، نتيجة الزلزال، وهي أحوج للمساعدة بسبب الحصار والعقوبات الأمريكية التي تعاني منها، تحت ما يسمى بقانون "محاسبة سوريا"، منذ العام 2003.

ورغم مرور عامين على وصول بايدن إلى هرم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2021، تستمر معاناة الشعب السوري، من الحصار والعقوبات الأمريكية، اللا أخلاقية، وغير القانونية، ويتحدث بايدن عن مساعدة تركيا، متجاهلا أن سوريا أولى بالمساعدة، بحكم الحصار المفروض عليها.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.