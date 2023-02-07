قائد قوات حرس الحدود العراقية يعلن تشكيل لواء جديد لضبط الحدود مع إيران وتركيا

أعلن قائد قوات حرس الحدود العراقية اللواء محمد سكر، عن تشكيل "اللواء 21" للإسهام في ضبط الحدود مع إيران وتركيا.



وأوضح اللواء سكر، في تصريح خاص لقناة (العراقية الإخبارية)، اليوم الثلاثاء، أن "الدعم المقدم للمنطقة الأولى في السليمانية سيشمل الموارد البشرية والكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة وسيارات التدخل السريع والتي ستصل خلال الفترة المقبلة إلى المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي للحد من حالات التهريب والتسلل الإيراني إلى العراق وبالعكس.



وأضاف اللواء سكر أن تلك الجهود تأتي بهدف سد الثغرات الموجود في النقاط العراقية، حيث تم توفير الجهد الهندسي المطلوب وسيتم فتح الطرق وإنشاء المخافر والنقاط الأمنية.