الاتحاد الأوروبي ينشر 1150 من رجال الإنقاذ و70 كلب إنقاذ في تركيا

قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، اليوم الثلاثاء، إنه تم حشد سبعة وعشرين فريقا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في تركيا، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب في دمار واسع.

وغرد لينارتشيتش عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تضامن الاتحاد الأوروبي في أفضل حالاته".

وأوضح المسؤول الأوروبي أن هذه الفرق جاءت من 19 دولة أوروبية مختلفة، من بينها مونتينيجرو (الجبل الأسود) وألبانيا، وهما ليستا عضوتين في التكتل. وتضم هذه الفرق 1150 من عمال الإنقاذ و 70 كلبا مدربا.

وتم تنسيق نشر هذه الفرق عبر ما يسمى بآلية الحماية المدنية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي يمكن من خلالها طلب المساعدة الطارئة من التكتل، ومن البلدان الأخرى المشاركة في النظام، حين الضرورة.