مقترح قانون يدعو المملكة المتحدة لمصادرة الأصول الروسية للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا

دعا مقترح قانون جديد لوجوب مصادرة أصول الدولة الروسية المجمدة في بريطانيا، واستخدامها للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا.

وذكرت وكالة (بي أيه ميديا) البريطانية أنه وصل إلى مسامع أعضاء البرلمان البريطاني أن أوكرانيا تقدر أن روسيا تسببت في أضرار بقيمة تريليون دولار منذ بداية الغزو الشامل في فبراير 2022، والتي لا تشمل التكاليف المرتبطة بالأراضي التي تم غزوها في عام 2014.

وقال الوزير السابق كريس براينت -النائب عن حزب العمال- إن أوكرانيا أو حلفاءها يمكن أن يدفعوا التكاليف، لكن من المتوقع أن تسهم روسيا.

وتابع وهو يقدم تشريعه المقترح أمام مجلس العموم أن"مشروع القانون الذي تقدمت به يطلب ببساطة من الحكومة البريطانية تقديم خطط لمصادرة الأصول التابعة لروسيا والتي تم تجميدها بالفعل بسبب العقوبات التي فرضناها في المملكة المتحدة. وتخصيصها لأوكرانيا والشعب الأوكراني".

وأضاف براينت "تم تجميد ما يقرب من 350 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي من قبل الدول الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وتم تجميد 26 مليار جنيه استرليني (31 مليار دولار) في المملكة المتحدة".

وطلب براينت أن يحصل مشروع القانون على قراءة ثانية في 24 فبراير الجاري، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يحرز مزيدا من التقدم بسبب ضيق الوقت البرلماني في الدورة الحالية.