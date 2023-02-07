 السبت.. قطع المياه عن مشروع الإسكان الاجتماعي 1185 عمارة بحدائق أكتوبر 15 ساعة - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 فبراير 2023 7:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

السبت.. قطع المياه عن مشروع الإسكان الاجتماعي 1185 عمارة بحدائق أكتوبر 15 ساعة

محمد علاء
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 7:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 7:35 م

أعلن جهاز تنمية حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس محمد مصطفى، قطع المياه عن مشروع الإسكان الاجتماعي ١١٨٥ عمارة، يوم السبت المقبل، لمدة 15 ساعة، بدءا من الساعة ٩ صباحا حتى الثانية عشرة من منتصف الليل.

وأرجع رئيس الجهاز، في تصريحات له مساء اليوم، قطع المياه بسبب أعمال الربط على خط ٧٠٠ مم مغذي للمشروع.

وأهاب جهاز المدينة بالسكان تدبير احتياجاتهم من المياه عن تلك الفترة.

وأضاف مصطفى أنه في حال وجود أي شكاوى المواطنين الاتصال على رقم الشكاوى الموحدة، والتي تتضمن شكاوى في ملفات الزراعة والطرق والمياه والصرف الصحي وأعمدة الإنارة والنظافة.

ولفت إلى أن رقم 15100 هو الشكاوى الموحدة أو إرسال الشكاوى على الواتس 01006473316.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك