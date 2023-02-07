أعلن جهاز تنمية حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس محمد مصطفى، قطع المياه عن مشروع الإسكان الاجتماعي ١١٨٥ عمارة، يوم السبت المقبل، لمدة 15 ساعة، بدءا من الساعة ٩ صباحا حتى الثانية عشرة من منتصف الليل.

وأرجع رئيس الجهاز، في تصريحات له مساء اليوم، قطع المياه بسبب أعمال الربط على خط ٧٠٠ مم مغذي للمشروع.

وأهاب جهاز المدينة بالسكان تدبير احتياجاتهم من المياه عن تلك الفترة.

وأضاف مصطفى أنه في حال وجود أي شكاوى المواطنين الاتصال على رقم الشكاوى الموحدة، والتي تتضمن شكاوى في ملفات الزراعة والطرق والمياه والصرف الصحي وأعمدة الإنارة والنظافة.

ولفت إلى أن رقم 15100 هو الشكاوى الموحدة أو إرسال الشكاوى على الواتس 01006473316.