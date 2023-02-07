فرق الإنقاذ الروسية تباشر عمليات البحث لانتشال العالقين في زلزال تركيا

وصلت مجموعة فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، إلى تركيا، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع جنوبي البلاد.

وهبطت ثلاث طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية في مطار أضنة: اثنتان من طراز Il-76 وAn-148، وعلى متنها أكثر من 100 فرد من رجال الإنقاذ والأطباء، وتسع وحدات من المعدات الخاصة إلى منطقة الكارثة.

وتضم المجموعة أيضا مستشفى ميدانيا مجهزا للطائرات، تابعا لوزارة حالات الطوارئ الروسية، لتقديم المساعدة للمنكوبين.

كما تم تزويد عمال الإنقاذ الروس بمناظير داخلية ورادارات اختراق الأرض وأجهزة تصوير حرارية وأجهزة بحث صوتي تتيح اكتشاف العالقين تحت الأنقاض على عمق يصل إلى 4.5 متر، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة مزودة بكاميرات لمراقبة الموقف من الجو.

كما تشمل الوحدات التي أرسلتها الوزارة الروسية، أطقم كلاب مدربة ومجهزة للاستطلاع في أربعة مواقع عمل، ولديها خبرة في البحث عن الأحياء تحت ركام المباني المنهارة.