 الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مُخيم قلنديا ويعتقل 3 فلسطينيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مُخيم قلنديا ويعتقل 3 فلسطينيين

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 12:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 12:35 م
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم "قلنديا"، الواقع شمال مدينة القدس المحتلة، خارج جدار الفصل العنصري.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين عقب مُداهمة منازلهم وتفتيشها.

وتأسس مخيم "قلنديا" عام 1949، ويقع المخيم شرق وغرب الشارع الرئيسي الرابط بين القدس ومدينتي البيرة ورام الله، وبلغت مساحة الأراضي التي أُقيم عليها المخيم عند الإنشاء نحو 230 دونمًا، ثم ازدادت حتى وصلت 353 دونمًا.

وينحدر أبناء المُخيم من 48 قرية مُهجرة منها بير اماعين، وساريس، وقشوع، وبرفيليا، ومدن اللد، ويافا، والرملة، والقدس.

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