روسيا: تدخل حلف الناتو في أوكرانيا يهدد بتصعيد لا يمكن التنبؤ به

قال وزير الدفاع الروسي، اليوم الثلاثاء، إن شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تدفع حلف شمال الأطلسي (الناتو) فعليا إلى الصراع، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى مستوى "لا يمكن التنبؤ به" من التصعيد.

وذكر الوزير سيرجي شويجو في مؤتمر عبر الهاتف مع مسؤولين بالجيش "الولايات المتحدة وحلفاؤها يحاولون إطالة أمد الصراع لأكبر فترة ممكنة"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف "حتى يفعلوا ذلك، بدأوا في توفير أسلحة هجومية ثقيلة وحث أوكرانيا علانية على الاستيلاء على أراضينا. في الواقع، مثل هذه الخطوات تجر دول حلف شمال الأطلسي إلى الصراع ويمكن أن تؤدي إلى مستوى لا يمكن التنبؤ به من التصعيد".

ويبدو أن تلميحه إلى "أراضينا" يشير إلى أربع مناطق في شرق أوكرانيا وجنوبها، وهي دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون، التي تقول روسيا إنها ضمتها بعد استفتاءات جرت في سبتمبر أيلول الماضي وأدانتها كييف وحلفاؤها الغربيون ووصفوها بأنها غير شرعية.

وأرسلت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بأكثر من 20 مليار دولار منذ الغزو الروسي في فبراير من العام الماضي. ومن المقرر أن تزود كييف بصواريخ ذات مدى أطول في إطار حزمة أسلحة جديدة بقيمة ملياري دولار أُعلن عنها الأسبوع الماضي.

وقال شويجو يوم الثلاثاء أيضا إن العمليات العسكرية بالقرب من فوليدار ومدينة باخموت بشرق أوكرانيا، حيث كثفت روسيا هجومها، "تمضي بشكل جيد".

وشنت روسيا أيضا هجوما على فوليدار، وهي معقل تسيطر عليه أوكرانيا في الجنوب عند التقاطع الاستراتيجي بين خطوط الجبهة الشرقية والجنوبية.