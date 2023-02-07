انخفضت أسعار الذهب 5 جنيهات بأسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، حيث سجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 1715 جنيها مقارنة بـ1720 جنيها خلال تعاملات أمس، وفقا لنادي نجيب السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب نجيب، انخفض سعر جرام عيار 24 مسجلا 1960 جنيها مقابل 1965 جنيها، وهبط سعر جرام عيار 18 مسجلا 1469 جنيها مقابل 1474 جنيها، وخسر الجنيه الذهب نحو 40 جنيها مسجلا 13720 جنيها.

وعالميا، شهدت أسعار المعدن الأصفر ارتفاعا بسيطا، وسط ترقب الأسواق خطاب جيروم باول، محافظ الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر صدوره اليوم، حيث يتأمل المستثمرين خطاب باول والذي من المتوقع أن يعلق فيه على إيجابية أداء سوق العمل الأمريكي، وأيضا تتوقع الأسواق أن يقدم باول بعض الإشارات بشأن قرار السياسة النقدية لاجتماع مارس لعام 2023، وهذا بدوره ينعكس على أداء الدولار والذهب بشكل خاص، وفقا لوكالات.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.16% مسجلا 1870 دولارا للأوقية، وزادت أسعار العقود الآجلة تسليم 23 أبريل بنسبة 0.03% مسجلة 1880 دولارا للأوقية.