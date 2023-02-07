كولر: فوز الأهلي على ريال مدريد سيكون معجزة رياضية

يرى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، أن الفوز على ريال مدريد في مونديال الأندية سيكون معجزة رياضية، ولكنه يرى أن الأمر ممكن.

الأهلي يواجه ريال مدريد مساء غدٍ، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، بعد الفوز في ربع النهائي على سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0.

وأجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية حوارًا مقتضبًا مع المدرب السويسري للأهلي، بسبب مشكلة في اللغة حسبما أوضح الموقع الرسمي للصحيفة.

وقال كولر: «صحيح أن الفوز على مدريد سيكون نوعًا من المعجزة الرياضية، لأنه أحد أفضل الفرق في العالم، و يقودهم مدرب فاز بكل شيء في أندية مختلفة».

وأضاف: «أتمنى أن يتكرر إنجاز فوز المغرب على إسبانيا مرة أخرى وأعتقد أنه ممكن، لكن مع العلم أنه صعب للغاية».

وتابع: «لدي يومان لإعداد فريقي نفسيًا لهذه المواجهة وتجنب الاحترام الكبير لفريق ريال مدريد بما قد يضر فريقنا».

وأشارت ماركا إلى أن فوز الأهلي على ريال مدريد سيكون بمثابة ثورة كبيرة وزخم أكبر من الذي حققه فوز المغرب على إسبانيا؛ نظرًا لشعبية الأهلي التي تقدر بحوالي 70 مليون متابع في جميع أنحاء العالم العربي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأهلي فريق محترف للغاية يضم عدد كبير من اللاعبين الدوليين، على رأسهم حسين الشحات، الذي يعتبر اللاعب الوحيد الذي لديه خبرة في مواجهة ريال مدريد.