تقرير: السياحة في دلهي ومومباي بالهند تشهد تعافيا من آثار كورونا

أفاد تحديث جديد بقطاع السفر في الهند اليوم الثلاثاء، بأن قطاع السفر والسياحة في البلاد يتعافى من التباطؤ بسبب فيروس كورونا، فيما أظهرت مؤشرات رئيسية بوادر النمو في دلهي ومومباي، حسبما ذكرت وكالة "برس ترست أوف إنديا".

وقال مجلس السفر والسياحة العالمي، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إنه وجد علامات إيجابية تشير لتعافي القطاع، بينما يتوجه المسافرون إلى مدن كبرى، في إطار تقريرها عن الأثر الاقتصادي على المدن الذي يحلل 82 مدينة على مستوى العالم.

ويحلل التقرير، الذي ترعاه مؤسسة الخدمات المالية متعددة الجنسيات "فيزا" وشاركت في إعداده مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس"، مؤشرات رئيسية مثل إسهام السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف وإنفاق المسافرين.