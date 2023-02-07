إسبانيا تعتزم الانضمام للاتحاد الأوروبي في إلغاء فرض ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام

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تعتزم إسبانيا إلغاء فرض ارتداء كمامات الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، في وسائل النقل العام، وهي واحدة من آخر دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ هذه الخطوة.

وأعلنت الحكومة، في مدريد اليوم الثلاثاء، إنه اعتبارا من غد الأربعاء، سيكون ارتداء الكمامات إلزاميا فقط في المنشآت الطبية والصيدليات ودور المسنين.

وألغت معظم دول الاتحاد الأوروبي فرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل في المسافات الطويلة ووسائل النقل المحلية العام الماضي.

وكانت ألمانيا، قد قررت يوم الخميس الماضي إنهاء فرض ارتداء الكمامات على المستوى الوطني.

وكانت بعض الولايات قد ألغت الارتداء الإلزامي للكمامات في وقت سابق.

واليونان هي الدولة الوحيدة من بين دول الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تفرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام.

يذكر أن إسبانيا تضررت بشدة من جائحة كورونا في عام 2020 وهو ما يفسر حذر الحكومة بشأن تخفيف القواعد.

وكانت إسبانيا قد ألغت فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المكشوفة قبل عام.