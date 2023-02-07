 ملك الأردن للرئيس السوري: مستعدون للمساعدة في جهود الإغاثة - بوابة الشروق
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ملك الأردن للرئيس السوري: مستعدون للمساعدة في جهود الإغاثة

(د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 9:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 9:18 م

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، اتصالاً هاتفياً، من عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب فيه عن وقوف بلاده إلى جانب سوريا في كارثة الزلزال.

وتقدم العاهل الأردني، خلال الاتصال الهاتفي، للرئيس الأسد وللشعب السوري بأحرّ التعازي بضحايا الزلزال، وخالص المواساة لذويهم وعائلاتهم، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأعرب الملك عبد الله الثاني عن تضامن ووقوف الأردن قيادةً وشعباً إلى جانب سورية في هذه الكارثة، وما نجم عنها من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، واستعدادها لتقديم ما يلزم للمساعدة في جهود الإغاثة.

من جانبه شكر الرئيس الأسد موقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعم للشعب السوري، ومساندتها له في هذه المحنة.


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