الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 139 شخصا جراء الاشتباكات في أرض الصومال

أعلنت الأمم المتحدة مقتل 20 شخصًا على الأقل وإصابة 119 آخرين، جراء الاشتباكات التي دارت في منطقة "أرض الصومال الانفصالية"؛ بسبب التنازع على السيطرة على بعض المناطق.

وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك -في بيان نقله راديو "مونت كارلو" اليوم الثلاثاء- عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة اليوم وأوقعت المزيد من الضحايا، داعيًا إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه.

جدير بالذكر أن أرض الصومال انفصلت عن جمهورية الصومال في 1991 لكنها لم تحظَ باعتراف دولي واسع لاستقلالها، كما واجهت المنطقة معارضة لمطالباتها بالسيادة على أراضٍ على حدودها.

ودعت الحكومة الصومالية في وقت سابق اليوم إلى الوقف الفوري للعنف ووقف إطلاق النار في مدينة لاسعانود بمحافطة سول.