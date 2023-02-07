 ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 3381 شخصا - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 فبراير 2023 12:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 3381 شخصا

إسطنبول - د ب ا
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 11:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 11:05 ص

ارتفعت حصيلة الضحايا الزلزال الذي وقع في المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا إلى 3381 شخصا في تركيا.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن أكثر من 20 ألف شخص أصيبوا في الزلزال.

وترددت أنباء عن انهيار أكثر من 5700 مبنى نتيجة الزلزال.

وقال اورهان تاتار رئيس إدارة الحد من المخاطر وآثار الزلزال، إن أحوال الطقس سيئة للغاية في المنطقة.

وشمل ذلك هطول ثلوج وأمطار وهبوب رياح قوية في المناطق المتضررة. كما أن درجات الحرارة تقترب من درجة التجمد في بعض المناطق.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب جنوب شرق تركيا في المنطقة الحدودية مع سوريا صباح أمس الاثنين، تبعه زلزال آخر بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك