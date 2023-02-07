قال الصحفي السوري سليمان منصور -أحد المتضررين من جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر يوم الاثنين- إن وطنه سوريا الجريح لم يكن ينقصه سوى الكوارث الطبيعية، في ظل معاناته من حرب قاسية وظالمة مستمرة منذ سنوات.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة» عبر فضائية ETC مساء الاثنين، إلى شعوره باهتزاز بسيط مع حلول الساعة الرابعة من فجر يوم الاثنين؛ أعقبها انفجار تحت منزله، معقبا: «توقفت الحياة بعدها ثم استدركت الموقف واستجمعت قواي؛ للفرار والنجاة كحال جميع الجيران».

وتابع: «هربنا من الزلزال؛ لتستبقلنا عاصفة هوائية ومطرية في ظروف قاسية، عانى منها السوريون الساعات الماضية»، مضيفا: «لا أتمنى أن تمر هذه اللحظات على أي إنسان في أي دولة كانت»، متمنيا أن تكون هذه الكارثة المأساوية؛ نهاية للأحزان في سوريا.

وأشار إلى شعور السوريين بهزات أرضية استمرت على مدار الـ10 أيام ماضية، موضحا أنها كانت بمثابة نبوءة لحدوث زلزال قادم، لم يتوقع الجميع مكان حدوثه.

وواصل: «آخر شيء كنت أتوقعه أن يحدث الزلزال تحت منزلي، شاهدت المباني تتهاوى أمام عيني، وحياتي تتبدل بين ثانية وأخرى، والثواني تمر علينا مثل العام»، لافتا إلى تهدم منزله بالكامل.

وأوضح أن الإحصائية الأخيرة لعدد الضحايا في محافظة اللاذقية؛ بلغت 280 شهيدا، و1300 جريح، باجمالي 530 شهيدا في سوريا، وفق آخر البيانات الرسمية حتى الآن.

وأشار إلى تضرر جميع مدن الشمال والساحل السوري؛ بدءا من «حلب- وحما- وريف إدلب »، وصولا إلى «اللاذقية»، لافتا إلى انتقال تبعات الهزة الأرضية إلى مدينة دمشق ودرعا في الجنوب السوري.