9 أفلام مصرية مشاركة بمهرجان بابل لسينما الأنيميشن في دورته الثالثة بالعراق

أعلن المخرج حسين العكيلي، عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام العربية في الدورة الثالثة لمهرجان بابل الدولي لسينما الأنيميشن، المقرر انعقاده بالعراق خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري.

وكشف حسين العكيلي المدير الفني للمهرجان -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"،أن قائمة مسابقة الأفلام العربية بالمهرجان تضم 13 فيلما من بينها 9 أفلام مصرية إلى جانب أفلام من الجزائر والأردن وتونس، وتشمل الأفلام المصرية فيلم"بلاليكا"إخراج مي الدهاوي، و"موجة حارة" إخراج سلمى حمدي، و"غمض عينيك"إخراج أميرة فضل.

كما يشارك فيلم"علي صوتك" للمخرجة تقى أشرف، وفيلم"بوند"إخراج عمر حماقي، و"في شئ" إخراج العباس حميد الدين، وفيلم"just abear" للمخرجة ميار محمد حسن، و"الكهف السحري" إخراج إيزيس إسماعيل حسنين، و"H.E.A.R"إخراج علاء فليفل، وتضم قائمة مسابقة الأفلام العراقية 13 فيلما كما تضم مسابقة الأفلام الأجنبية 10 أفلام من السويد وإيران واستراليا والولايات المتحدة وهولندا ورومانيا وأسبانيا وفرنسا.