تركيا: استئناف تدفق النفط الخام إلى ميناء جيهان

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أصدرت تركيا تعليمات باستئناف تدفق النفط الخام إلى ميناء جيهان على ساحل البحر المتوسط، بحسب مصدر مسؤول.

كانت شركة "بوتاس" القائمة على تشغيل خطوط الأنابيب الحكومية أوقفت تدفق النفط الخام إلى محطة التصدير بميناء جيهان في إجراء احترازي، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، صباح أمس الاثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، قوله إن صادرات النفط من ميناء جيهان ستستأنف قريبا.

وتم تصدير أكثر من مليون برميل يوميا عبر الميناء في يناير الماضي، بما يمثل 1% من الإمدادات العالمية، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

وخلف زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة آلاف القتلى في تركيا وسوريا أمس الاثنين.