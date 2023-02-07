الجامعة العربية تعقد اجتماعا تحضيريا لأعمال الدورة الـ 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في إدارة المرأة بقطاع الشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع العربي التحضيري لأعمال الدورة الـ 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وذلك على هامش اجتماع اللجنة الوزارية للمرأة العربية في دورته الـ42 برئاسة العراق.

وشارك في اجتماع اللجنة الوزارية للمرأة العربية، الوزيرات والوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة من 18 دولة عربية، لمناقشة مسودة البيان العربي الذي سيقدم في أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة تحت عنوان "الابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".



وعقد الاجتماع العربي التحضيري بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، وترأست أعمال اللجنة الدكتورة يسرى كريم محسن، مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية، وبحضور أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية السوداني رئيس الدورة السابقة للجنة المرأة العربية، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

وستستكمل الأمانة العامة، غدا الأربعاء، اجتماع لجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري حيث يشارك في أعمالها الوزراء ورؤساء اللجان الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.



وتحرص الأمانة العامة على عقد اجتماعات لجنة المرأة العربية بداية شهر فبراير من كل عام تزامناً مع يوم المرأة العربية في الأول من الشهر ذاته، وانطلاقاً من حرص الجامعة العربية على الاهتمام بقضايا حقوق وتمكين المرأة.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة بأن الأمانة العامة تثمن الجهد العربي المشترك في إثراء البيان العربي الصادر عن الاجتماع، والاهتمام بوضع قضايا المرأة في أوضاع اللجوء والنزوح وتحت الاحتلال في سياق التكنولوجيا، والمرأة ذات الإعاقة لاسيما الإعاقة البصرية، وكذلك التكيف مع تغير المناخ والكوارث البيئية في سياق العصر الرقمي.

وأكدت أهمية الربط بين قضية المساواة بين الجنسين، وتحقيق السلم والأمن في سياق التكنولوجيا خاصة في ضوء وضع برنامج جديد للسلام على المستوى الدولي تحضيراً لقمة المستقبل.



ومن المقرر أن تناقش أعمال لجنة المرأة العربية عدداً من الموضوعات الهامة حول تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي، من أهمها التحضير للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة 67 وإطلاق نتائج المراجعة الإقليمية الأولى لأجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية.

بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المبادرة الإقليمية المشتركة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول التمكين الاقتصادي للنساء في الاقتصاد الأخضر، وقضايا المرأة والأمن والسلام ومكافحة الإرهاب، والشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، ومناهضة العنف ضد المرأة، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في مجال تعزيز وتمكين المرأة.