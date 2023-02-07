الناتو يرسل أكثر من 1400 عنصر إلى تركيا لإنقاذ المتضررين من الزلزال

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، أنه سيرسل أكثر من 1400 عنصر إلى تركيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ جراء الزلزال المدمر.

وذكر الحلف في بيان له نُشر عبر موقعه الإلكتروني، أن الشركاء، بالإضافة إلى السويد وفنلندا، يعتزمون تقديم أشكالا مختلفة من المساعدة، بما في ذلك فرق بحث وإنقاذ وكلاب إنقاذ ورجال إطفاء وفرق هندسة إنشائية وعناصر طبية وخبراء الزلازل.

وقالت المتحدثة باسم الحلف أوانا لونجيسكو: "في هذا الوقت العصيب، نقف متضامنين مع حليفتنا تركيا وجميع المتضررين. الحلفاء على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة للمحتاجين".

وأشار البيان إلى أن الدعم سيقدم من خلال مركز تنسيق الاستجابة للكوارث الأوروبية الأطلسية، وهو آلية استجابة مدنية رئيسية لحلف الناتو في المنطقة الأوروبية الأطلسية.

ونكس حلف شمال الأطلسي، اليوم، أعلام الدول الأعضاء في مقره، تضامنا مع تركيا وشعبها جراء الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

ومن المقرر أن تبقى أعلام الدول الأعضاء (30 دولة) منكسة حتى مساء غد الأربعاء، بمقر الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأمس، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات وهزات ارتدادية عنيفة، مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.