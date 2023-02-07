 واشنطن: لا معلومات لدينا عن توريد الصين أسلحة إلى روسيا - بوابة الشروق
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واشنطن: لا معلومات لدينا عن توريد الصين أسلحة إلى روسيا

رويترز
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 6:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 6:19 ص

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن البيت الأبيض لا يمتلك أي معلومات عن توريد الصين للأسلحة إلى روسيا لمساعدتها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين: "لا توجد لدي أي معلومات تدل على أن الصين قدمت أسلحة أو أنظمة تصيب أهدافا لروسيا. لا يوجد لدي أي شيء بهذا الخصوص".

وكان كيربي قد تحدث في وقت سابق عن عزم واشنطن فرض عقوبات على الشركات، بما فيها الصينية، التي تنتهك نظام العقوبات الأمريكية ضد روسيا، داعيا بكين لعدم تقديم أي دعم لروسيا في عمليتها العسكرية.

وكانت الصين قد دعت طرفي النزاع في أوكرانيا إلى التسوية السلمية، معبرة عن استعدادها لأداء الدور البناء في عملية السلام.

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