موسكو: طواقم الإنقاذ الروسية تتوجه إلى المناطق المنكوبة في سوريا

أعلنت وزارة شؤون الطوارئ في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن ما يزيد عن 50 من رجال الإنقاذ التابعين للوزارة، ممن وصلوا إلى سوريا للمساعدة في مواجهة آثار الزلزال، قد توجهوا إلى منطقة البحث.

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء الثلاثاء، إن ما يزيد عن 50 من المنقذين، بينهم ثلاثة أطقم من الكلاب، سيجرون عمليات البحث عن الضحايا، وانتشالهم من تحت الأنقاض.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، يشارك العسكريون الروس في سوريا، بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق التي تعرضت لزلزل مدمر، أمس الاثنين.

وضرب زلزال بقوّة 7.8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وتدمير العديد من المباني.

وبلغ عدد ضحايا زلزال تركيا 3549 قتيلًا و22 ألفًا و168 مصابًا، وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات.

بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى سقوط 1602 قتيل و3649 مصابًا.

في حين تبقى كل هذه الأرقام غير نهائية، في ظل مواصلة البحث عن جثامين أو أحياء محتملين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال.

وتعرقل الظروف المناخية القاسية والنقص الحاد في المعدات، جهود البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا على الترتيب.