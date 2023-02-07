ضبط 16 طن لحوم ودواجن وأسماك يشتبه في عدم صلاحيتهما بالقليوبية والقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 1616 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها قضايا تلاعب بمنظومة توريد الأرز لموسم الحصاد الحالي، وقضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأعلى من السعر المحدد والاستيلاء على السلع المدعومة.

وبلغ إجمالي حجم مضبوطات السلع الغذائية 223 طنًا، أبرزها 91 طن دقيق بلدي وأبيض، و10 أطنان أرز أبيض، و88 طن أرز شعير، و19 طن سلع ومواد غذائية متنوعة، و4 أطنان سكر تمويني.

وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، ضبطت 37 قضية بمحافظتي دمياط والدقهلية والشرقية بمضبوطات 88 طن أرز شعير.

وأسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 62 قضية بإجمالي مضبوطات (51560 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، و51560 دفتر لف سجائر).

وفي القليوبية ضبط مديرين مسئولين عن عنبرين داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وبحوزتهما كمية قدرها 11 طن لحوم ودواجن أسماك، بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وضبط مدير مسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية، وبحوزته كمية قدرها 3.6 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي القاهرة ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة، وبحوزته 4 أطنان دواجن كاملة، و456 عبوة زيت تمويني مدعم مخصصة ربطا على المجمعات الاستهلاكية ومنافذها ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستوليا على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضُبط مديرين مسئولين عن فرعى لمطعم لتقديم الوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما (1,059 طن دواجن كاملة مقطعات دواجن) بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ويأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية؛ لحماية المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية؛ لمواجهة محاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها، وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.