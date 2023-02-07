وفد وزاري لبناني يبحث في سوريا غدا تداعيات الزلزال

يتوجه وفد وزاري لبناني إلى دمشق، غداً الأربعاء، لعقد لقاءات مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون الإنسانية وتداعيات الزلزال المدمّر.

وشكل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، "وفداً وزارياً يتوجه غداً إلى سوريا لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون الإنسانية وتداعيات الزلزال المدمّر الذي وقع في عدة مناطق في سوريا والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة"، بحسب بيان صادر عن الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء على موقعها على "تويتر".

ويضم الوفد "وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والأشغال العامة والنقل علي حمية، والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والزراعة عباس الحاج حسن، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف حلو".

وكان جرى التواصل اليوم بين ميقاتي وبوحبيب وحميه، و"تم الاتفاق على تشكيل وفد وزاري يتوجه الى دمشق تعبيراً عن الوقوف إلى جانب سوريا في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها".

وأعلن البيان أن توجه وفد وزاري إلى سوريا يشكل "خطوة تكاملية مع البعثة اللبنانية التي تقرر إيفادها للمساعدة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وكذلك مع قرار وزارة الأشغال العامة والنقل بفتح المرافق الجوية والبحرية اللبنانية أمام الشركات والهيئات التي تنقل المساعدات إلى سوريا".

وكان مجلس الوزراء قرر أمس تكليف وزير الأشغال العامة والنقل بالتواصل مع الأشقاء في سوريا، ووضع كل الإمكانات المتاحة لأجل المساعدة الانسانية في عمليات البحث والإنقاذ وغيرها.