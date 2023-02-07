تركيا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3703 قتلى

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3 آلاف و703 قتلى، و22 ألفا و286 مصابًا، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الثلاثاء.

وتتواصل عمليات إنقاذ أشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال الذي ضرب عدة ولايات جنوبي تركيا أمس الاثنين.

وأحصت فرق الإغاثة التركية انهيار أكثر من 5,600 مبنى في العديد من المدن، بينها مبان من طبقات عدة تضم عائلات كبيرة؛ كان أفرادها نياما عندما ضرب الزلزال الأول.

وتُعدّ هذه الهزّة الأشدّ في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999، الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.