احتشاد فى بريطانيا للتبرع لتركيا إثر كارثة الزلزال

أشاد الشعب التركي برد فعل هؤلاء الذين يعيشون في بريطانيا الذي احتشدوا للتبرع بآلاف الجنيهات الاسترلينية ومئات الصناديق من المساعدات الإنسانية في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقال المتحدث باسم الجمعية البريطانية التركية، ومقرها لوتون، إن رد فعل "كل المجتمعات" في لندن كان "مؤثرا " مع تجاوز حصيلة القتلى في تركيا خمسة آلاف، وأشار إلى أن التبرعات من جميع أنحاء العالم على موقع "جاست جيفنج" لجمع التبرعات تجاوزت 750 ألف جنيه إسترليني (900 ألف دولار) في يوم واحد.

وتحدث أتيلا أوستون (55 عاما) وهو رئيس جمعية الجالية التركية في لوتون لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) من مطار هيثرو حيث كان يساعد في تحميل طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية التركية بأكثر من 300 صندوق تحتوي على الملابس التي تم التبرع بها وإمدادات طبية ومساعدات للأطفال الرضع، وهي إسهامات يوم واحد فقط.

وتابع أوستون "ما رأيناه في الـ24 ساعة الماضية هو أن المواطنين الأتراك في المملكة المتحدة رائعون للغاية".

وأضاف "الأمر يكون مؤثرا للغاية عندما يحدث مثل هذا الأمر. الحجم الفعلي للكارثة كبير للغاية، لذلك نساعد قدر استطاعتنا".