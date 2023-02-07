الأمم المتحدة: انتقال المساعدات من تركيا إلى سوريا لا يزال متوقفاً

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن المساعدات الإنسانية الدولية العابرة للحدود متوقفة من تركيا لسوريا بسبب قضايا لوجستية، وفقا لما نشرته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال رئيس الهلال الأحمر السوري، خالد حبوباتي في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنه على استعداد لإيصال المساعدات إلى كل أنحاء سوريا بما فيها تلك التي تقع تحت سيطرة المعارضة عبر الأمم المتحدة.

وشدد على أن نتائج الزلزال "كارثية"، مشيراً إلى أن عدد الضحايا "مرشح للارتفاع" مع غياب المعدات الثقيلة وسيارات الإسعاف والإطفاء.