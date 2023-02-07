الجزائر: إنتاج الطاقة سجل ارتفاعا بنحو 14% عام 2021

أعلنت الجزائر أن إنتاجها في مجال الطاقة الأولية (غاز طبيعي و بترول خام و مكثفات وغاز البترول المسال في الحقول والكهرباء الأولية والوقود الصلب) سجل ارتفاعا بنسبة 13.9 % في عام 2021 مقارنة بعام 2020، حيث بلغ 164.4 مليون طن مكافيء بترول.

وأوضحت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، في حصيلة لها نشرتها اليوم، أن صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال سجلت ارتفاعا بنسبة 40 % وذلك بسبب الطلب القوي من العملاء الأجانب.

وأشارت حصيلة وزارة الطاقة الجزائرية إلى أن ارتفاع حجم إنتاج الطاقة الأولية راجع خاصة إلى "الارتفاع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي و النتائج الإيجابية للحقول، علاوة على ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري.

ونوهت الوزارة الجزائرية بأن إنتاج الطاقة الأولية يبقى تحت هيمنة الغاز الطبيعي في حدود 60 % ، متبوعا بالبترول (29 %)، أما إنتاج غاز البترول المسال في الحقول والمكثفات فهي على التوالي ب5،6 % و 5،3 %، مشيرة إلى أن إنتاج الطاقات المتجددة (لاسيما الطاقة الشمسية و الطاقة الهوائية) فإنها لا زالت تحتل مرتبة "ثانوية" على الرغم من التطور المسجل في السنوات الأخيرة.