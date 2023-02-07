المرصد السوري لحقوق الإنسان: لا نمتلك معدات إنقاذ ونحتاج دعم مصر والإمارات

أكد الدكتور رامي عبدالرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن فرق الإنقاذ تأخرت في الوصول لأماكن الزلزل في سوريا؛ نظرًا لأن الأماكن التي تم تدميرها هي مناطق حدودية، مشددة على ضرورة دعوة الدول العربية الشقيقة لإرسال فرق إنقاذ لهذه المناطق.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه ليس هناك إمكانيات على البحث أسفل الأنقاض، مشيرًا إلى أن بعض سكان سوريا يخشون من العودة لمنازلهم خوفًا من الهزات الترددية، حيث إنه حدثت هزة ترددية أرضية ظهر اليوم.

وأضاف أن هناك الكثير من المباني الحديثة والقديمة التي انهارت بسبب الزلزال، مؤكدًا أن لابد من النظام السوري يدعو الدول العربية الشقيقة كمصر والإمارات لتقديم المساعدات لسوريا في وجود معدات لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.