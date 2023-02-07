تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال ديسمبر الماضي

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية اليوم الثلاثاء تراجع الإنفاق الاستهلاكي في البلاد خلال ديسمبر الماضي بنسبة3ر1% سنويا، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين الذين توقعوا تراجعا بنسبة 2ر0% فقط بعد تراجع بنسبة 2ر1% خلال نوفمبر الماضي.
وعلى أساس شهري سجل الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال ديسمبر الماضي تراجعا بنسبة 1ر2% وهو ما تجاوز أيضا التراجع المتوقع وكان 3ر0% بعد تراجع بنسبة 9ر0% شهريا خلال نوفمبر الماضي.
في المقابل تراجع متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 4ر0% سنويا إلى مليون و150 ألفا و808 ين (8700 دولار).
وبشكل عام ارتفع متوسط الأجور خلال الشهر الأخير من العام الماضي في اليابان بنسبة 8ر4% في حين زاد أجر العمل الإضافي بنسبة 3% سنويا.