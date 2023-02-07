تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال ديسمبر الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية اليوم الثلاثاء تراجع الإنفاق الاستهلاكي في البلاد خلال ديسمبر الماضي بنسبة3ر1% سنويا، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين الذين توقعوا تراجعا بنسبة 2ر0% فقط بعد تراجع بنسبة 2ر1% خلال نوفمبر الماضي.

وعلى أساس شهري سجل الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال ديسمبر الماضي تراجعا بنسبة 1ر2% وهو ما تجاوز أيضا التراجع المتوقع وكان 3ر0% بعد تراجع بنسبة 9ر0% شهريا خلال نوفمبر الماضي.

في المقابل تراجع متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 4ر0% سنويا إلى مليون و150 ألفا و808 ين (8700 دولار).

وبشكل عام ارتفع متوسط الأجور خلال الشهر الأخير من العام الماضي في اليابان بنسبة 8ر4% في حين زاد أجر العمل الإضافي بنسبة 3% سنويا.