 تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال ديسمبر الماضي - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 فبراير 2023 7:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال ديسمبر الماضي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 7:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 7:26 ص

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية اليوم الثلاثاء تراجع الإنفاق الاستهلاكي في البلاد خلال ديسمبر الماضي بنسبة3ر1% سنويا، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين الذين توقعوا تراجعا بنسبة 2ر0% فقط بعد تراجع بنسبة 2ر1% خلال نوفمبر الماضي.

وعلى أساس شهري سجل الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال ديسمبر الماضي تراجعا بنسبة 1ر2% وهو ما تجاوز أيضا التراجع المتوقع وكان 3ر0% بعد تراجع بنسبة 9ر0% شهريا خلال نوفمبر الماضي.

في المقابل تراجع متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 4ر0% سنويا إلى مليون و150 ألفا و808 ين (8700 دولار).

وبشكل عام ارتفع متوسط الأجور خلال الشهر الأخير من العام الماضي في اليابان بنسبة 8ر4% في حين زاد أجر العمل الإضافي بنسبة 3% سنويا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك