بايدن: إسقاط المنطاد لا يضعف ولا يعزز العلاقات بين الولايات المتحدة والصين

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حادث إسقاط المنطاد الصيني لن يضعف العلاقات بين الولايات المتحدة والصين فهو حقيقة واقعة.

وقال بايدن للصحفيين أمام البيت الأبيض، يوم الاثنين، إنه كان يعتبر دائما أنه يجب إسقاط المنطاد "بأسرع ما يمكن في وقت مناسب".

وردا على سؤال حول ما إذا سيضعف الحادث العلاقات الأمريكية الصينية، قال بايدن: "لا. أوضحنا للصين ما سنقوم به. وهم يتفهمون موقفنا. ونحن لا نعتزم التراجع".

وأضاف: "قمنا بما هو صحيح وهذه ليست مسألة إضعاف أو تعزيز، هذه هي الحقيقة".

يذكر أن الولايات المتحدة أسقطت المنطاد الصيني الذي رصدته فوق أراضيها، معتبرة إياه منطادا استطلاعيا.

واعترفت الصين بأن المنطاد كان تابعا لها، لكنها نفت قيامه بنشاط استطلاعي، مشيرة إلى أن المنطاد كان مخصصا لأغراض مدنية كرصد الأجواء ودخل المجال الجوي الأمريكي عن طريق الخطأ.

وعلى خلفية الحادث أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تأجيل زيارته المقرر للصين إلى أجل غير محدد.