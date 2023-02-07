الرئيس الألماني: حجم المعاناة والدمار الذي خلفه زلزال تركيا وسوريا فاق كل تصور

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أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن تعاطفه الشديد مع ضحايا زالزل تركيا وسوريا وذويهم.

جاءت هذه التصريحات اليوم الثلاثاء للرئيس الألماني خلال تواجده في مدينة جنيف السويسرية التي قام فيها بزيارات منها زيارة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال شتاينماير إن "هذا الزلزال العنيف خلف قدرا من المعاناة والدمار فاق كل تصور".

ووجه شتاينماير حديثه إلى أقارب كل الضحايا ومنهم أقارب في ألمانيا أيضا قائلا:" لستم وحدكم في هذه الساعة الصعبة. نحن معكم. نشاطركم الانتظار والقلق وقبل كل شيء نشاطركم الأمل".

كانت أحدث البيانات أفادت بأن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا أسفر عن مقتل حوالي 5000 شخص وانهيار آلاف المباني ولا يزال هناك العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وأضاف شتاينماير: "بالكاد ما يمكننا تقدير حجم الرعب ومدى اليأس الذي يشعر به الكثير من الناس في المنطقة" معربا عن أمله في إمكانية انتشال أكبر عدد ممكن من الأحياء الموجودين تحت الأنقاض.

وتابع شتاينماير: "أتمنى الكثير من القوة لكل عمال الإغاثة الذين يعملون هناك والذين سيعملون وكذلك لكم في اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، ووجه شتاينماير لهم الشكر الجزيل.