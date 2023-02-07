بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 9 ملايين و674 ألف لاجئ

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوافدين الأوكرانيين الفارين من بلادهم إلى بولندا إلى 9 ملايين و674 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير من العام الماضي.



وأضافت الوكالة -حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية- أن البلاد استقبلت أمس الاثنين 16 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا، كما شهدت أيضا خروج 18 ألف لاجئ أوكراني من بولندا عائدين إلى بلادهم؛ ما يرفع إجمالي العائدين إلى أكثر من 7.8 مليون شخص.



وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.