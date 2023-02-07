زيلينسكي: القوات الأوكرانية تواصل مقاومة الهجمات الروسية في باخموت

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو مساء الاثنين إن القوات الأوكرانية في مدينة باخموت شرقي البلاد تواصل مقاومة الهجمات الروسية المستمرة، مضيفا: "نحن نقف في وجههم".

وأضاف زيلينسكي أن اجتماعا للقيادة العليا الأوكرانية ناقش في وقت سابق "محاولات المحتلين لتطويق المدينة واختراق الدفاعات الأوكرانية. وأنا ممتن لكل جندي أظهر تصميما على المقاومة".

كما أشار زيلينسكي إلى تعيينات جديدة على جبهات أوكرانيا. وقال: "في عدد من المناطق، وخاصة في المناطق الحدودية والخطوط الأمامية، نقوم بتجنيد قادة ذوي خبرة عسكرية". وأشار إلى أن هؤلاء هم الأشخاص الذين "يمكنهم الدفاع بشكل أكثر فعالية ضد التهديدات الحالية".

وقال إنه إلى جانب ذلك، فإن تشكيل ألوية جديدة من الحرس الوطني والشرطة وحرس الحدود يمضي قدما. وأضاف: "البداية قوية وسوف تستمر".

وفي مواجهة الهجمات الروسية المكثفة، اضطر الجيش الأوكراني إلى نقل قوات إلى الجبهة التي كانت مخصصة بالفعل لأعمال هجومية لاحقة خاصة به.