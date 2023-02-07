سوريا: وصول طائرتين عراقيتين إلى مطار دمشق محملتين بمساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال

وصلت طائرتان عراقيتان إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنهما كميات من المساعدات الإغاثية لصالح المتضررين من الزلزال.



ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الثلاثاء عن الدكتور أسامة مهدي غانم، رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية، قوله إن "ما أصاب سوريا أصابنا جميعاً وستخرج سوريا قوية كما كانت دائماً".



ولفت غانم إلى أن كل طائرة تحمل نحو 70 طناً من المواد الغذائية والطبية والبطانيات والمستلزمات الضرورية، مشيرا إلى وجود جسر جوي عراقي "لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء السوريين، وغداً ستنطلق من بغداد قافلة للوقود".