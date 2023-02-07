وكيل تعليم بورسعيد تعلن تدشين بنك الأسئلة المتنامي

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بموجهي العموم والأوائل، وموجهي المواد الدراسية والأنشطة التربوية.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، أن هذه الاجتماعات المتواصلة يوميًا، تهدف لترتيب الأوراق والوقوف على المعوقات والمشكلات، ودراستها جيدًا لإيجاد حلول جذرية لها، موجهة الشكر للحضور على ماتم إنجازه من أعمال خلال الفصل الدراسي الأول.

وأعلنت وكيل الوزارة خلال الاجتماع، أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، دشن بنك الأسئلة المتنامي، لأول مرة في بورسعيد لخدمة صفوف المرحلة الإعدادية، وهو يعتمد بالدرجة الأولى على محتوى الكتاب المدرسي.

ووجهت الدكتورة هالة، الحضور ببذل المزيد من الجهود لتفعيل دور التوجيه الفني تفعيلًا حقيقيًا داخل المدارس في جميع المواد الدراسية والأنشطة التربوية منذ بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 2022- 2023.

وشددت وكيل الوزارة، على الحضور بحتمية وضع أسئلة أى امتحانات لصفوف النقل أول الشهادة الإعدادية من صميم الكتب المدرسية وفقا لمواصفات الورقة الإمتحانية.

ولفتت إلى أن هذا الأمر قد نجح بنسبة 100% في الفصل الأول، مما كان له الأثر الإيجابي لدى أولياء الأمور.