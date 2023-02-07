الجالية التركية في ألمانيا تنظم مساعدات للمنطقة المنكوبة بالزلزال

بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوب تركيا وشمال سوريا، ردت الجالية التركية في برلين بنداءات عفوية لجمع تبرعات.

وقالت عاملة التعليم الاجتماعي، زليخة كافاكاس أوزتورك يوم الاثنين: "أبدأ على الفور في البكاء عندما تصلني صور من تركيا". وأضافت أنها بدأت بالتعاون مع معهد الموسيقى التركية في كرويتسبرج واحدة من العديد من حملات جمع التبرعات في برلين.

ويتم جمع ما يمكن أن يحمي الأشخاص من البرد مثل البطانيات والسترات وقبعات التدفئة لأن الزلزال ضرب الأشخاص في البرد القارس في منتصف الليل.

وقالت أوزتورك: "أشعر بسعادة غامرة عندما أرى عدد الأشخاص الذين يأتون إلى هنا للمساعدة". وفي نفس المساء، وبمساعدة القنصلية التركية في برلين ، سيتم إرسال التبرعات إلى المناطق المتضررة.

وأوزتورك نفسها هي إحدى الناجيات من زلزال في تركيا في أوائل التسعينيات. وقالت: "ما زلت أتذكر كيف جرت مساعدتي في ذلك الوقت. بعد أن فقدت ممتلكاتي، كانت تبرعات الآخرين هي التي أبقتني على قيد الحياة".

وقالت إن حقيقة وصول الكثير من الأشخاص المتعاونين بحقائب وصناديق مليئة بالتبرعات على الرغم من حزنهم تجعلها فخورة.

وكان بونيامين بيكتاش، وهو خباز، قد سمع عن الزلزال في الساعات الأولى من صباح الاثنين وهو في طريقه إلى العمل.

وقال بيكتاش/37 عاما/: "بالنسبة لنا، من الطبيعي أن نساعد". ويعيش بيكتاش وزوجته في الحي وسمعا عن حملة جمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "يجب أن يكون هناك استعداد لمساعدة مثل هذه في كل مكان في العالم. بغض النظر عن البلد الذي أتيت منه أو الدين الذي تنتمي إليه. يحتاج الناس جميعا إلى التكاتف أكثر. ثم يمكنك إحداث فرق كبير".

ويُخشى أن يكون عدة آلاف من الأشخاص قد لقوا حتفهم في المنطقة الحدودية التركية السورية بعد واحدة من أسوأ كوارث الزلازل في العقود الأخيرة.

وقدر عدد الضحايا بأكثر من 3600 حتى مساء الاثنين.

وأصيب أكثر من 15 ألف شخص في تركيا وسوريا، وفقا للمعلومات المتاحة حتى الآن.