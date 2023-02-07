ألمانيا: جمع تبرعات بقيمة تزيد على 364 مليون يورو لصالح أوكرانيا

تم جمع تبرعات داخل ألمانيا بقيمة تزيد على 364 مليون يورو لصالح أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي متواصل على مدار نحو عام.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه اليوم الثلاثاء تحالف أعمال للإغاثة من الكوارث والذي يضم أربع منظمات إغاثية كبيرة.

وقال الرئيس التنفيذي للتحالف دومينيك مان في برلين: "بالطبع لم نعد نتلقى تبرعات كثيرة للغاية كما كان الحال في الأسابيع الأولى (بعد الحرب)، لكن الأمر المثير للإعجاب هو عدد الأشخاص الذين لا يزالون يتبرعون لصالح مساعداتنا لأوكرانيا والكثير منهم يتبرع للمرة الثانية أو الثالثة".

ويضم التحالف منظمة كاريتاس والصليب الأحمر الألماني والجمعية الخيرية للمساعدة في حالات الكوارث "دياكونيا" واليونيسف في ألمانيا.

وأفاد التحالف بأنه تم إنفاق نصف التبرعات تقريبا أو التخطيط لإنفاقها، على سبيل المثال، لشراء مكان للمعيشة ومواد غذائية وكذلك أيضا للتعليم المدرسي والمساعدات الطبية.

وقال مدير جمعية "دياكونيا" مارتين كيسلر إنه يجري التركيز حاليا على معونة الشتاء والتي تتضمن ملابس ثقيلة ومدافئ ومولدات ونُزُل جماعية.

كانت روسيا بدأت هجومها على الجمهورية السوفيتية السابقة في الرابع والعشرين من فبراير من العام الماضي.

وحسب بيانات الأمم المتحدة، هناك نحو 3ر5 مليون نازح داخل أوكرانيا فيما فر نحو 8 مليون شخص إلى دول أخرى.

وأفادت البيانات الأممية بأن الحرب أودت بحياة أكثر من 7000 مدني وثمة تخوفات من أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك.