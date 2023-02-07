اليونيسف: زلزال تركيا وسوريا تسبب في قتل آلاف الأطفال

أكد مسؤول إقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عمار عمار، أن زلزال تركيا وسوريا تسبب في قتل آلاف الأطفال.

وأضاف عمار - في تصريحات لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - أن الظروف الجوية الصعبة تعقد مهمة إنقاذ الأطفال والأهالي، موضحًا أن الاحتياجات الإنسانية بسبب الزلزال كبيرة، مؤكدًا على ضرورة توفر مساندة دولية.

وأشار إلى أن المنظمة لم تتمكن من تحديد حصيلة القتلى من الأطفال، مشيرًا إلى أن الاحتياجات الإنسانية لسوريا وصلت إلى أعلى مستوياتها بعد الزلزال القوي، الذي أودى بحياة الآلاف هناك وفي جنوب تركيا.

وأوضح أن تركيا لديها قدرة قوية على التعامل مع الأزمة لكن الاحتياجات الأساسية التي لن تُلبى على المدى القريب والمتوسط ستكون في سوريا التي تعاني بالفعل من أزمة إنسانية منذ سنوات، بسبب الحرب الأهلية وتفشي الكوليرا.