اليونسكو: واحدة من كل ثلاث مدارس في العالم تفتقر لمياه الشرب النظيفة

تفتقر واحدة من كل ثلاث مدارس تقريبا في جميع أنحاء العالم إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي الأساسي، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، يوم الاثنين، إن الطلاب يتعلمون بشكل أفضل في مدارس آمنة وصحية. ومع ذلك، لا تزال العديد من المدارس تفتقر إلى المرافق اللازمة لصحة الطلاب، على حد قولها. ولذلك، تناشد اليونسكو المجتمع الدولي دعم الدول المتضررة.

ووفقا للبيانات، فإن ما يقرب من 584 مليون طفل لا يحصلون حاليا إلا على مياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية مثل المراحيض في المدارس بشكل محدود أو معدوم، ويعيش حوالي 40% منهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ووفقا لليونسكو، تؤدي تدابير صحة وتغذية التلاميذ إلى تشجيع الأطفال على القدوم إلى المدارس في كثير من الأحيان. وقالت إن الوجبات المدرسية المنتظمة وحدها زادت بالفعل من معدلات الالتحاق بالمدارس بنسبة 9%.