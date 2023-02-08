البيت الأبيض: الدور الألماني لدعم أوكرانيا محل تقدير

أعلن البيت الأبيض أن ألمانيا تمثل في دعم أوكرانيا "حليفا قويا" و"صديقا وشريكا موثوقا".

وفي تصريحات لمحطة "دويتشه فيله" الإعلامية الألمانية في واشنطن، قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي التابع للحكومة الأمريكية إن دور برلين "محل تقدير للغاية ويجب الإلمام به".

وأضاف كيربي أن قرار توريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا لم يكن سهلا بالنسبة لبرلين وهذا أيضا بسبب التاريخ الألماني " أعتقد أن كل واحد يحترم هذا ويفهمه".

كانت الحكومة الأمريكية قررت في نهاية الشهر الماضي بعد فترة طويلة من التردد تزويد أوكرانيا بدبابات إم1 ابرامز القتالية، وجاء القرار متزامنا مع تعهد الحكومة الألمانية بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد.

وخلال المقابلة، نفى كيربي تقارير تحدثت عن أن المستشار الألماني أولاف شولتس ضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل توريد دبابات أبرامز إلى أوكرانيا.

وقال:" لا أوافق على الادعاء القائل إن المستشار مارس من خلال تصريحاته ضغطا على الرئيس"، مشيرا إلى أن ما حدث هو "إعلان منسق" وأن واشنطن تحركت بنفس الخطوة مع برلين.