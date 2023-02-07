تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوط، من ضبط 27 قطعة سلاح ناري بحوزة 20 متهما خلال حملة بأسيوط.



شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية لضبط أطراف الخصومات الثأرية، وذوي المعلومات الجنائية، وحائزي ومتاجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية.



وأسفرت الحملة، عن ضبط 27 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "10 بنادق آلية، و6 بنادق خرطوش، 3 طبنجات، و8 فرود محلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة" بحوزة 20 متهما، لـ8 متهمين منهم معلومات جنائية.



كما تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من المخدرات بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، وتنفيذ 360 حكما قضائيا متنوعا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.