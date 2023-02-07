انتشر مقطع فيديو، يوثق سقوط حجارة من جدران مصلى قبة الصخرة المشرفة، فيما حملت حركة حماس، الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية ذلك.

وقالت حركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن تساقط العديد من حجارة مصلى قبة الصخرة المشرفة، في المسجد الأقصى، مؤكدة أن الجريمة الإسرائيلية الجديدة ستؤدي إلى تبعات خطيرة.

https://www.youtube.com/shorts/V56UZHc9d0A?feature=share

وصرح الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سقوط حجارة الجهة الخارجية الغربية لمصلى قبة الصخرة المشرفة، ونعتبره حادثة خطيرة، تكشف استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في منع ترميم المسجد الأقصى منذ سنوات، ما يبعث بإنذار خطر يهدد المسجد الأقصى والمصلين، والمعتكفين، والمرابطين فيه".

وأضاف أن استمرار إسرائيل في تصعيد مخططات التهويد والحفريات الممنهجة تحت المسجد الأقصى، يعرض مرافقه ومصلياته لأخطار التعرية والتشققات وسقوط حجارته، وتعتبر جرائم بشعة تنتهك قدسية المسجد الأقصى، وتستفز مشاعر الشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية، وفق شبكة "روسيا اليوم".

ونوه بأن الشعب الفلسطيني سيبقى سدا منيعا في الدفاع عن مقدساته الإسلامية والمسيحية على حد سواء، بجميع الوسائل المتاحة.