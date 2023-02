منح خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، جائزة لأسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، أحد أشهر نجوم البلوجرانا عبر تاريخه.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ خوان لابورتا وهو يمنح رونالدينيو جائزة، معلقًا عليها:" الرئيس خوان لابورتا يهدي رونالدينيو جائزة الأسطورة".

رونالدينيو هو أحد أشهر النجوم الذين ارتدوا قميص برشلونة عبر تاريخه، حيث انضم للفريق الكتالوني في 2003 قادمًا من باريس سان جيرمان، قبل أن يرحل عن كامب نو في 2008 وينتقل لميلان الإيطالي.

