 ارتفاع العجز الكلي إلى 3.7% في أول 5 أشهر من العام المالي 2022-2023 - بوابة الشروق
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ارتفاع العجز الكلي إلى 3.7% في أول 5 أشهر من العام المالي 2022-2023

وزارة المالية
وزارة المالية
سارة حمزة
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 9:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 9:11 م

ارتفع العحز الكلي للموازنة العامة خلال الفترة من يوليو – نوفمبر من العام المالي الحالي، إلى 3.7% مقابل 3.4% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لتقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليوم.

وتستهدف المالية الوصول بالعجز الكلي للموازنة إلى 6.1 % أو 6.2% بنهاية العام المالي الحالي ليسجل نفس مستويات العام المالي الماضي 6.1 %، كما تستهدف تحقيق معدل نمو 5.7% خلال العام المالي الحالي وتحقيق فائض أولي 1.3%.

وتوقع محمد معيط وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقد في ديسمبر الماضي ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة عن المستهدف له خلال العام المالي الحالي؛ نتيجة ضغوط ارتفاع الفائدة وسعر الصرف قائلا: "العجز الكلي ممكن يبقى فيه انحراف بين 0.2 إلى 0.5%"

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