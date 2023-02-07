البرلمان العراقي يطالب بفتح الحدود واستقبال مصابي زلزال سوريا وتركيا

طالب البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، حكومة البلاد بتشكيل غرفة عمليات مشتركة لفتح الحدود واستقبال مصابي الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، وأسفر عن مصرع أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 23 ألفا آخرين.

وجاء في بيان البرلمان العراقي، "تلقينا ببالغ الحزن والأسى الأنباء حول الزلازل التي ضربت الشقيقة الجمهورية العربية السورية، والصديقة والجارة الجمهورية التركية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان أن العراق بصورة عامة والبرلمان بصورة خاصة يعبر عن خالص مواساته وتعازيه ومساندته للشعبين السوري والتركي.

كما طالب الحكومة العراقية بتشكيل غرفة عمليات مشتركة لفتح الحدود واستقبال الجرحى وتقديم كل ما هو ممكن للمساعدة.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر أمس الاثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وأودى الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، إلى مصرع أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 23 ألفا آخرين في حصيلة غير نهائية، وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية في تركيا وسوريا.

فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.

ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.