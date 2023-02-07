فاينانشيال تايمز تتحدث عن أزمة في إمدادات الذخيرة في أوروبا بسبب أوكرانيا

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن المواجهة في أوكرانيا تسببت في إحداث أزمة في إمدادات الذخيرة في أوروبا.

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن مصنعي الأسلحة والمعدات العسكرية في أوروبا يعملون جاهدين في الوقت الراهن لتجديد مخزون الدول وضمان إمدادات الذخائر إلى كييف، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكرت أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم أكثر من 5 آلاف قذيفة يوميا وهو ما يعادل ما تطلبه دولة أوروبية صغيرة سنويا.

وأوضحت أن صناعة الذخائر الأوروبية تتعرض لضغط إضافي بسبب نقص الطاقة الإنتاجية والمواد الخام الضرورية، وبحسب الصحيفة فقد زاد الطلب على بعض المكونات بشكل كبير، حيث زادت أوقات التسليم من عدة أشهر إلى عدة سنوات.

في وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرج"، أن الناتو دعا شركات الدفاع إلى زيادة إنتاج الأسلحة، فيما أشارت "الإيكونوميست" إلى أن الجيش الألماني في حالة يُرثى لها أكثر من أي وقت مضى بسبب المساعدة لأوكرانيا.