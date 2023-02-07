 الحكومة الماليزية تعمل على إجلاء 13 مواطنا تقطعت بهم السبل في تركيا بعد الزلزال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الماليزية تعمل على إجلاء 13 مواطنا تقطعت بهم السبل في تركيا بعد الزلزال

كوالالمبور (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 10:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 10:10 م
تحاول الحكومة الماليزية إجلاء 13 من رعاياها تقطعت بهم السبل في العديد من المناطق  التي وقع بها الزلزال الذي بلغت قوته 8ر7 درجة والذي ضرب منطقة  كهرمان مرعش في تركيا أمس الاثنين.

ونقلت صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية عن نائب وزير الخارجية الماليزي محمد علمين إن الوزارة تحصل على أحدث المعلومات بشأن أولئك الذين تقطعت بهم السبل من السفارة الماليزية في أنقرة والقنصلية العامة في اسطنبول.

وقال إن الـ13 مواطنا هم الآن بأمان لكن من الصعب اعادتهم بسبب محدودية الاتصال.

وأعرب عن أمله في أن يستمر الماليزيون العالقون فى التحلى بالصبر وأن يظلوا على اتصال بالسفارة الماليزية في تركيا.

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